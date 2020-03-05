1年酒駕破10萬件！取消酒測「無配套」恐掀亂象

內政部長徐國勇宣布暫時取消全國性酒測，臺灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪5日晚間表達嚴正抗議 ，指酒駕造成的殺傷力，絕對比新冠肺炎病毒來的更立即與危險，一秒鐘就會要人命，批「徐國勇部長你是在哈囉嗎？」

陳喬琪表示，徐國勇根本是帶頭宣告，酒駕者從今天開始，可以放膽在路上趴趴走，不用怕被抓！中央根本放任比新冠肺炎病毒更可怕的殺人機器，一分一秒危害國人性命！

陳喬琪表示，請徐國勇正視酒駕曾經造成的國人嚴重傷亡與慘痛代價！去年因酒駕造成1萬1877人嚴重死傷(293死亡)嚴重死傷，2014年高達1萬8097人死傷(534死亡)，近幾年，警方每年取締酒駕違規高達10萬件上下。好不容易在警方加強取締以及酒駕修法嚇阻之下，這6年來，酒駕傷亡在警方與國人共同努力下，減少了近35％。徐國勇的一句話，不僅將第一線的基層警察士氣擊潰，還鼓勵酒駕者上路，協會已經接到許多網友反應，「酒駕放大假囉」、「今晚開喝吧~~~沒在怕！」憂心中央為了防疫，卻讓酒駕防制出現了大破口。

陳喬琪強調「酒駕悲劇的減少，要感謝第一線警察同仁辛苦付出，但防酒駕沒有假期！防酒駕絕對不能走回頭路，尤其在嚴峻的疫情裡，我們的警察同仁必須在獲得足夠的裝備下，可以繼續執行安全的酒駕監測任務」。

協會強烈要求，中央必須編列警方執行酒測防疫設備與專屬預算，不能因為酒測設備不足，就減少酒駕取締任務，取締酒駕是保護國人更要保護警察，中央必須盡速提供充足與安全完善的防疫設備給警察，執行任務。防疫優先，警員更要完善的防護裝備，人命關天，取締酒駕零假期。

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(中時 )