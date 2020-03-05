日本今年受到暖冬的影響，櫻花將比往年早開。但受新冠肺炎疫情的影響，預計海外的賞櫻客將大幅減少。東京都為擔心疫情擴大，已呼籲民眾盡量不要舉辦賞櫻活動。

東京都上野恩賜公園、井之頭恩賜公園、代代木公園、砧公園等82個都立公園為配合政策，3月份都不接受烤肉設施等的預約。

每年約有400萬人賞櫻的上野公園已決定，今年不讓餐車進園區，也不設垃圾筒，但賞櫻客也可以鋪地墊在樹下賞櫻，櫻花季的開園時間仍到晚間11點。

去年吸引約330萬人賞櫻的名景點，位於中目黑周邊的目黑川兩岸今年決定不打燈，不舉辦「中目黑櫻花祭」。

《氣象新聞》5日發表的最新的染井吉野櫻開花預報指出，今年東京將打破往年紀錄地提早開花，預定3月16日開花，福岡也是3月16日。橫濱、松山、高知為3月17日。到3月底包括北陸在內的東西日本所有地方都將開花。

預測北海道是4月下旬開花，最晚開花的是北海道的釧路，預測是5月上旬開花。

(中時電子報)