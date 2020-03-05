新北巿蘆洲區中興路私菸倉庫及重陽二街傳統巿場2月20日被海巡署偵防分署偵防查緝隊，會同新北巿政府財政局菸酒金融科，現場逮獲約80箱，共計39830包劣質私菸及涉案3名國人，海巡署依菸酒管理法沒入菸品，並移由新北巿政府財政局裁處。

偵防分署偵防查緝隊日前接獲情資，不良商人在新北市地區販售劣質私菸，經多日跟監追查，明確掌握私菸倉庫位置後，一舉緝獲計有21種品牌，34品項私菸，經檢視該菸品不僅為未稅私菸，且多為超過保存期限之劣質菸品。

不肖商人為牟取不法暴利，於傳統巿場擺攤販售，摻混少量合法進口香菸以躲避查緝，以遠低於巿價價格販售，所幸即時查獲，避免流入市面。

偵防查緝隊表示，將繼續追查幕後不肖集團，並呼籲癮君子要愛惜身體切勿購買來路不明的香菸，以免吸食劣質菸品危害健康，民眾如發現不法時，可撥打海巡118報案電話檢舉，共同為國民健康、社會治安及國家安全盡一份心力。

(中時 )