同為職業婦女的朱暖英（右2），感同女警們家庭及工作上都要兼顧，非常辛苦，5日贈與第四分局每位女警一朵玫瑰花，感謝大家的辛苦奉獻。（朱暖英服務處提供／黃國峰台中傳真）

38婦女節將至，台中市警局第四分局5日提前為本市治安工作，默默付出的女員警們，舉辦109年度婦女節表揚慶祝活動，台中市議員朱暖英也應分局長吳耀南邀請出席，現場分贈近百朵玫瑰花，向南屯女警們，祝賀婦女佳節快樂順心。

台中市議員朱暖英表示，警察對付歹徒，常會遭遇硬碰硬的場面，種情形通常都是男生會比較有優勢，因此身為女警非常不簡單，要當女警除了要有正義感之外，更需要勇敢、果決、抗壓能力，才能克服任務上的種種挑戰，所以女警們總讓我由衷感佩。

同是職業婦女的朱暖英表示，女員警們家庭、工作兩頭燒，近日又因為新冠肺炎疫情，需配合市府的規畫，執行防疫任務，更加重了平日的業務份量。

感謝百忙中抽空參加的女員警，也更感謝因為執行崗位工作而無法親自前來接受慰勞的女性員警，朱暖英致贈每人一束玫瑰花，感謝大家辛苦奉獻，祝賀婦女節闔家開心幸福。

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