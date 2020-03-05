擔任國標舞老師的馮姓女子，與鄭姓友人簽署「尋愛」協議，約定馮女搬進鄭男住處，要幫鄭男找到女友後再搬離，不料鄭男自行結交女友，並要求馮女搬走，馮女認為鄭交女友前未經她篩選，並突然叫她搬走，違反雙方當初的「尋愛」協議，因此控告鄭男涉嫌背信，台北地檢署認為雙方簽署的「尋愛」協議，與背信罪構成要件不符，5日將鄭男不起訴。

馮女控稱，她本來是在外面租房子，因為和鄭男簽下協議書，才解除租約，搬進鄭男家中，原本以為要等到幫鄭男找到女友再搬家，但鄭男不但自己結交女友，還要求搬走，讓她無家可歸，鄭男為了趕走她，還向警方報案，因此在去年向北檢提告。

檢方傳喚鄭男調查，鄭男坦承確實與馮女簽署這份物色女友的「尋愛」協議書，但事實上，他當時已有女朋友了，馮女是趁他開疲累恍神之際，突然緊抓住他的手，硬是在協議書上簽名，因為事後怕被女友知道而誤會，所以希望馮女離開他家。

檢方認為，背信罪的構成要件，是指受他人委任處理事務，而這份特殊的「尋愛」協議書內容，並非委託對方做事，不構成背信罪，不起訴鄭男。

(中時 )