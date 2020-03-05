李蒨蓉5年前黃金獵犬過世後，就不再飼養毛小孩，但隨著兒子長大，有自己的生活圈，她慢慢增生空巢感，動念再養一隻狗，恰巧朋友飼養的狼犬懷孕，願意送她一隻，她便下定決心重溫為母心情。不料，她將決定告知家人時，卻意外得到反對票，大兒子愛貓，小兒子不感興趣，老公則是嫌麻煩大加反對。那陣子她天天說狼犬的好，還拿Discovery頻道的狗節目舉證，試圖洗腦家人，甚至氣哭撂下：「我為了家庭付出這麼多，為什麼你們都不體諒我。」才讓3個男人點頭。

她大呼愛犬Wolfy有高智商，「牠真的很聰明，來到家第二晚，就知道不能在家裡尿尿，想尿尿時就會嗚嗚叫，要我抱他出門解放。」她怕愛犬憋尿，每晚都要調鬧鐘，半夜起床帶Wolfy去家外如廁。有次她出外運動，耽擱了時間，回到家Wolfy已經憋到受不了，她衝進家門一把抱起愛犬，Wolfy一時鬆懈，不小心就尿了幾滴在她身上，她描述過程頻哈哈大笑。

她寵愛犬無極限，慢慢影響了家人，原本不愛狗的大兒子會在上學前主動帶Wolfy出門尿尿，老公也開始幫忙把屎把尿，全家人因Wolfy加強凝聚力，她感性地說：「自從Wolfy來了之後，和老公有了更多話題，平靜中有了各式小插曲，我想這就是老夫老妻的喜樂了。」

(中時 )