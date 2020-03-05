陸委會今日召開例行記者會，針對「黃安條款」以及疫情期間遇清明節的台商返台問題作出回應。

民進黨立委提案「黃安條款」，針對長期在境外工作人士調整健保收費標準，影響層面甚廣，尤其是在大陸為數眾多的台商台幹。陸委會在例行記者會上對此作出說明，發言人邱垂正稱，對於長期在大陸工作的台人，其健保收費制度應通盤考量，其相關法規是否需要檢討或調整，要有整體性的評估，陸委會也會配合相關部會進行調整。

另外，目前新冠肺炎疫情仍未解除，但不久後就是清明節連假，歷年都會有大批台商回台掃墓祭祖。針對是否有可能因節日返鄉潮造成疫情擴散，邱垂正稱，因目前疫情尚未得到有效的控制，若清明節前後仍是如此，則自大陸返台的人士依然要居家檢疫14天，返回大陸也須再按當地規定進行隔離，這樣一來一往可能需進行28日的居家檢疫。

陸委會評估因疫情實施的居家隔離政策恐會讓返台掃墓人數下降，不過不論人數多寡陸委會也會配合落實居家檢疫政策。

(中時 )