新竹市府積極推動智慧城市的多項應用，5日宣布將與國內5大電信業者合作建置以5G為主題的開放試驗場域及建設，是全國第一個地方政府同時與5大電信業者合作推動5G實驗場域，擬透過竹科X計畫及2020台灣設計展、2021台灣燈會等大型活動布建5G，利用5G「高頻寬、低展延、大聯結」的優勢，便利市民生活。

市長林智堅出席合作意向書簽約儀式時表示，新竹市被稱為台灣矽谷，更是科技之都，未來會透過多項市府的大型活動，與各家電信業者合作，為市民創造絕佳的生活體驗，例如2021台灣燈會將展現5G「高頻寬、低延遲、大聯結」的特性與光影、科技做結合，創造一個畫時代的燈會。

中華電信行動通信技術長連秋銘表示，竹市是座匯集資通應用的科技之都，透過引進5G的最新應用，提供市民智慧生活新體驗。遠傳電信企業暨國際事業副總李鑑政承諾會全面與市府合作，讓新竹市成為5G科技城。

台灣大副總劉建倫致詞時指出，新竹市得天獨厚的產官學科技優勢，會是推動智慧家庭最佳的城市。台灣之星網路服務事業副總陳佐銘說，會把握未來與新竹市交流與合作機會，協助新竹市推動5G應用，成為台灣5G城市的領頭羊；亞太電信營運長李振輝則提到，亞太過去與新竹市在環保與空氣監測上深度合作，因為新竹市對智慧應用的積極，才有機會領先全台各縣市，未來也會持續與竹市合作。

行政處表示，此次市府與國內5大電信龍頭業者攜手洽談合作，由市府提供場域、電信業者引入及建置各類以5G為主題的開放試驗場域及建設，期待結合前端5大電信業者的網路基礎建設、及後端資通訊廠商的運用服務，讓5G創新應用及智慧科技置入新竹市各場域。

(中時 )