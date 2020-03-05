南韓《朝鮮日報》5日報導說，南韓政府對14500名新冠病毒確診患者的接觸者採取了禁止出境措施，原因是「外交關係」。《出入境管理法施行規則》規定，「法務部長官認定出國時可能明顯危害國家安全或外交關係的人」為禁止出境對象。有人批評說，南韓政府考慮到對陸關係惡化，沒有對新冠病毒發源地大陸採取禁止入境的措施，這與此前的政府的應對形成鮮明對比。

南韓法務部透露，最近疾病管理本部（疾本）要求居家隔離的14500多人從接觸確診患者的時間點開始，在14天內禁止出國。當時疾本向法務部申請的禁止出國理由是「外交關係」。在疾本要求的對象中，除了已經被禁止出國或因其他事件被拘留而無需追加措施的極少數人之外，法務部對全體人員採取了禁止出國措施。據悉，對於疾本提出的「擔心妨礙外交關係」的問題，並沒有進行單獨審查。

但南韓成均館大學法學院教授指出：「政府給本國國民打上疾病根源烙印的行為，對外交關係的負面影響更大。以處於隔離狀態為由，禁止商務上需要的出國，這侵犯了憲法上的基本權利。」一位法律界人士說：「這和對中國實行禁止入境的判斷尺度不一樣。」也有人說，在採取限制南韓人入境措施的國家已經超過90個國家的情況下，以「外交關係」為由大規模禁止出國是不恰當的。

另一方面，在透過掛號信向8100多名居家隔離者發送禁止出境通知書的過程中，法務部沒有共享該信息，因此發生了郵遞員大規模接觸居家隔離者的情況。

(中時 )