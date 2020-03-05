台灣成年人罹患牙周病的比率超過半數，但牙周病在初期難以自我查覺，部分人早在30歲就會逐漸出現牙周病徵兆，有民眾因害怕或無暇看醫生而延遲就醫，錯過牙周病治療黃金期。台大醫院新竹分院牙周病科醫師許璧娟表示，若出現刷牙時容易出血、咀嚼無力、齒齦不時隱約的腫痛等，請盡速就醫。

陳小姐長期牙齦腫痛，原以為是因工作壓力造成不適，遲遲未理會；但最近疼痛感益發強烈，隱忍不住才至牙科求診，心想洗洗牙就可解決問題，殊不知嚴重牙周病已經纏身。

根據統計，台灣65歲以上人口完全缺牙比例近2成，除了影響咀嚼功能，造成消化不良、營養攝取不足之外，也可能破壞外觀與降低語言功能，甚至造成心理壓力影響健康。許璧娟指出，國內外眾多研究也證實，牙周病與許多慢性疾病都有極大的關連性，例如：糖尿病、心臟病、腎臟病，甚至還有失智症等等。

牙周病在初期自我難以查覺，許璧娟指出，部分人早在30歲就會逐漸出現牙周病徵兆，例如：刷牙時容易出血、咀嚼無力、齒齦不時隱約的腫痛等，而4、50歲通常是疾病好發或症狀外顯的高峰期。

許璧娟說明，臨床上常見民眾因長期疏忽或生活忙碌，無暇就醫或定期檢查，在忍無可忍而求診時，才驚覺情況不妙，但已錯過黃金治療期，必須接受手術或複雜性治療來保全，甚至不得不拔除以遏制持續感染與後續口腔重建的情況發生，得花費更多的時間與金錢來做長期抗戰，治療過程也更加辛苦。

(中時 )