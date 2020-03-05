亞太國際地產疑涉吸金 檢調約談負責人10多人 19:092020/03/05 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞太國際地產公司遭檢舉以投資英國、美國等地房地產吸金，檢調偵辦時另發現亞太國際還有推出印尼、馬來西亞等東南亞地區的投資案吸金，涉嫌違反銀行法。台北地檢署5日指揮調查局北機站約談亞太國際負責人秦啟松10多人到案。 檢調曾於2018年調查亞太國際地產吸金案，由於檢調另發現，亞太向投資人銷售東南亞地區投資案時，也曾宣稱保證獲利，獲利8％，檢調今再展開偵查行動。 (中時 ) #亞太 #檢調 #國際 #亞太國際 #吸金 也許您會感興趣 推薦閱讀 誆名人合影吸金3400萬 主嫌病故判不受理 07:542020/03/01 社會 獨》國民黨嚴查黨代表賣票 不排除送檢調 18:162020/03/02 政治 美投資級企業債 吸金力猛 04:102020/03/03 投資理財 亞太國際風電展在疫情下開幕 台灣誓當亞洲標竿 12:572020/03/03 財經 詐騙集團佯稱高價轉售靈骨塔 1年吸金1500萬 16:422020/03/03 社會 疫情期間 投資人最愛前10類基金大公開 17:502020/03/03 財經 美科技巨頭回神 概念股同歡 04:102020/03/04 證券．權證 業績為王 2月營收成長股吸金 04:102020/03/05 證券．權證 團購網「MAAKKI」吸金1.3億 10人被訴 14:052020/03/05 社會 誆開發太陽能電廠吸金逾2億 檢調約談10人 16:582020/03/05 社會 社會熱門新聞 硬了！蔡阿嘎孕妻被打踩到底線 館長痛批：垃圾！ - 社會 襲擊蔡阿嘎夫妻 歹徒網路口角積怨半年行凶 - 社會 蔡阿嘎遭攻擊 警新北林口區逮行凶陳男 - 社會 襲擊蔡阿嘎夫妻 歹徒2人為排氣管改裝廠同事 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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