亞太國際地產公司遭檢舉以投資英國、美國等地房地產吸金，檢調偵辦時另發現亞太國際還有推出印尼、馬來西亞等東南亞地區的投資案吸金，涉嫌違反銀行法。台北地檢署5日指揮調查局北機站約談亞太國際負責人秦啟松10多人到案。

檢調曾於2018年調查亞太國際地產吸金案，由於檢調另發現，亞太向投資人銷售東南亞地區投資案時，也曾宣稱保證獲利，獲利8％，檢調今再展開偵查行動。

(中時 )