為避免防疫期間院內群聚感染，新竹市政府宣布提前拉高探病、就醫的管制措施，下周一起實施竹市醫院禁止探病，陪病採實名制措施，並確實掌握旅遊史、接觸史。市長林智堅呼籲，防疫期間若非必要，民眾減低進出醫院頻率，減少感染風險。

因應新冠肺炎疫情持續升溫，根據《傳染病防治法》第37條第一項第二款管制醫院出入及人數，新竹市政府5日宣布，自9日起，新竹市5家急救責任醫院包括台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院、國軍新竹醫院及南門綜合醫院的一般病房全面停止探病，並實施陪病1人實名制，籲請市民與市府一起攜手5大急救責任醫院共同對抗疫。

衛生局表示，除了加護病房、安寧病房以及經主治醫師醫療專業同意者外，一般病房一律禁止探病，請家屬親友改採視、通訊聯繫。每名住院病人陪病者以一名為限，並採實名登記，包括登記姓名、電話等，並確實掌握旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚。陪病者若有必要進出醫院，需配合院方分流機制。

(中時 )