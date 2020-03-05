「下次可以不要玩…屁股嗎？」人夫發現老婆與張姓男子在通訊軟體IG的留言對話相當曖昧，怒向老婆對質，老婆承認與張男曾在旅館發生姦情，人夫告張男妨害家庭，但張男否認，辯稱他是單獨到旅館休息。台中地院依相姦罪判處張男徒刑3月，得易科罰金，全案仍可上訴。

1名人夫在2018年8月18日在老婆的IG，發現她留言：「下次可以不要玩…屁股嗎？」；對方回應：「以後也不會了，怕你不舒服」；老婆又回稱：「便便都不敢了」等語。人夫認為事有蹊俏，與妻子對質，妻子才坦承在同年7月24日與已婚的貨車司機張男，在旅館發生姦情。

人夫怒告張男妨害家庭，張男矢口否認，辯稱，當天她獨自到旅館休息，且女方與張男兩人的對談中顯示，女方在7月23日至25日身體均不適，且女方不知張男腹部有手術後疤痕，兩人不可能有性交姦情。

人妻供稱，她23日身體不舒服曾就醫，但因與張男已約好24日，她吃完藥後並沒有發燒，就去赴約。至於張男腹部疤痕，人妻則指稱不知情，但他胸毛很多。

法官以人妻並非長期與張男裸身相見，且張男腹部疤痕與膚色相近，並不明顯，人妻不知情合乎常理。而張男明知女方已有配偶，雖素行尚稱良好，但破壞他人婚姻，且尚未與告訴人達成和解，依相姦罪判處張男徒刑3月，得易科罰金。

(中時 )