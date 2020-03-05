旅遊300元有找！新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，屏東縣政府為提振觀光，計畫每季都推出觀光觀光遊程，春季首推出的「可可旅遊地圖」規畫3條主題路線，分別為情侶、親子、生態遊程，每人只要299元，6日中午開賣，帶民眾體驗屏東可可的「黑金魅力」。
近年來可可產業在屏東異軍突起，不但有優質的可可豆，自行研發巧克力品牌更是百花齊放，屢屢在世界比賽中奪冠；也結合休閒、觀光發展出6級產業，有農莊推廣食農教育、環境教育，還研發出可可茶、可可麵、可可咖哩飯、可可面膜等多元化產品。
縣府這次集合縣內15家可可業者及廠商推出「可可旅遊地圖」，3條主題路線4梯次，從屏北橫跨屏南，適合不同族群旅客，包括3月14日可可情侶遊程、3月21日可可親子遊程、3月28日可可墾丁生態遊程、4月11日可可親子遊程。
縣府交通旅遊處長黃國維表示，遊程除了到可可莊園導覽、巧克力產品DIY，體驗屏東可可獨特果香及巧克力香濃外，也結合屏東的知名景點，帶遊客深入體驗屏東之美。他強調，可可旅遊行程多在戶外，不受疫情影響，歡迎大家一起到戶外走走。
「可可旅遊地圖」6日中午12點正式開賣，每人只要299元，每梯次限40人，可上網搜尋「瘋趣台灣」或電話08-722-1292報名。因應防疫，遊覽車會全面消毒防範，旅客當日如有發燒經測量超過37.5度，不得參加行程。
(中時 )
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