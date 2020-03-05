北投大度路一處建築，在5年前就被公告列管為「須拆除重建」海砂屋，但遲遲未拆除。台北市都發局去年判認已達建築法「傾頹或朽壞而有危害公共安全應予拆除」要件，恐危及公共安全，但經通知屋主限期自行拆除未果，因此北市祭鐵碗，今天上午執行強制拆除。

該棟危險海砂屋 70 年使用執照，地上 4 層地下 1 層，鋼筋 混凝土造，共計24戶。前於 104 年 3 月經北市建築師公會、台 灣省土木技師公會鑑定為「須拆除重建」海砂屋，市政府爰予公告 列管，並通知屋主限期停止使用及自行拆除。在公告列管期間，也曾多次發生無預警天花板崩塌事件，居住安全堪憂。

都發局局長黃景茂表示，考量海砂屋的結構狀態，會隨時間經過而每況愈下，故指示建管處自108年9月起，針對全市列管「須拆除重建」逾3年尚未自行拆除的海砂屋，會同建築師、土木及結構技師三大公會進行現勘評估，有潛在結構危險者即主動強制鑑定，若經鑑定已達「傾頹或朽壞而有危害公共安全應予拆除」要件者就要強制拆除。

黃景茂表示，依法令規定，經公告「須拆除重建」的海砂屋， 申請拆除重建得享有 30％容積獎勵，並補助拆除費用每戶 20 萬元。 但應於公告日起 2 年內停止使用，3 年內自行拆除，且自公告後第 6 年起，每年折減容積獎勵 5％。

關渡里里長許瑩珠表示，這棟建築物因結構損壞必須拆除，今天能夠拆除建築，對里民、住民來講都安全。過去住民都覺得該離開時就要離開，如果情況不好該退就退、配合度很好，但因為住戶與地主不同，兩邊談得不太順利，所以前後談了7、8年、拖到現在。

許瑩珠說，這邊老舊社區有太多這種建築物，需要都發局等方面的協助，里民常在問都更、海砂屋要怎麼辦，過去很多人發起動作，但都沒有完成，因為以前要百分百住戶同意，現在只有百分八、九十就可以。許瑩珠說，里民會覺得要去鑑定也要花錢、什麼都要花錢，所以有些裹足不前，無法做事情，希望這方面政府能夠支持，讓里民能夠把老舊屋子像今天這樣的方式處理。

建管處處長張明森說，民眾若循「都市更新條例」申請重建者，除享有都更條例的容積獎勵，還可外加海砂屋30％的容積奬勵。不過經強制拆除的海砂屋，其拆除費用應由原建物所有權人負擔，建管處會從屋主申請每戶20萬元拆除費用補助時，從中抵扣。

(中時 )