Hit Fm聯播網 活力DJ 阿娟2018年與友人一起在日本京都開設的民宿，頗受好評，不過近來新冠肺炎肆虐，日本疫情逐漸升溫，她坦言原本2、3月幾乎全滿的訂房，目前只剩個位數的訂單，影響甚大，粗估少賺破百萬元日幣，「沒有辦法，因為跟訂房網的配合，現在都是符合免費取消。」

至於4月目前仍有幾組的國外客人預定，她說：「原本有些客人要帶家人一起來賞櫻，都取消了，他們可能改成下半年來賞楓，也是不錯選擇。」並表示也有客人要跟母親一起來，但因為母親在做化療，怕在路途上被感染，他們勸說出去玩就是要開心，不要提心吊膽，平安最重要，「我們也希望下半年疫情可以穩定平復。」

阿娟與友人當時花超過3千萬元日幣購買老屋、裝潢等，被問及有回本？她坦言不會，「怎麼可能會回本」，民宿現況收支打平、小賺一點，近來又遇到疫情影響，她表示用樂觀心態來面對。

而阿娟近期的主持邀約也紛紛延期、取消，粗估10場，僅剩電台活動照常，還有很多的電影、戲劇店面會等仍在評估中，談到大概損失？她打趣：「我不像佼哥那麼厲害，佼哥數百萬，我就數十萬，少一個零。」並無奈說：「超慘的！」

(中時 )