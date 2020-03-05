張韶涵近來發行新專輯《？》，新歌〈因我而起〉MV，攜手導演廖人帥和舞蹈藝術家楊麗萍，重現經典舞作《平潭映像》舞劇元素，日前獲得LAFA 洛杉磯電影獎（Los Angeles Film Awards）最佳MV獎，讓他們相當興奮。

張韶涵在新作中，擔任企劃總監，親力親為參與討論所有大小事，相當用心，她說：「獎項是給這些默默努力的大家，目標一致才能成功，缺一不可。導演未來還有更多好的案子要一起合作呢！謝謝所有辛苦的大家，我們是最棒的。」

此外，新冠肺炎肆虐，疫情重創兩岸演藝圈，演唱活動紛紛取消或延期，不過在大陸相當受歡迎的「草莓音樂節」今年受到疫情影響，改用直播方式「宅草莓」跟樂迷見面，日前邀來82組歌手、樂手，一連7天在直播上熱唱，張韶涵受邀擔任壓軸嘉賓登場。

她一連唱〈歐若拉〉、〈隱形的翅膀〉等，並清唱〈紅紅的太陽〉、〈黎明前的黑暗〉，讓粉絲聽好聽滿。而張韶涵正忙世界巡演，但受到疫情關係，大陸江門、北京場皆延期舉行，她透露現在都宅在家裡看電影，「能看的都看完了」，並常抽空直播跟粉絲互動。向來每場演唱會都獻給歌迷特別橋段的她，目前密集與團隊籌備接下來演出的驚喜。

(中時 )