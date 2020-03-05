受到新冠肺炎疫情影響，屏東縣政府宣布今年的「大武山成年禮」停辦，讓這項今年邁入第23年的活動，有史以來首次停辦，消息傳出讓許多想參加者失望。另外有「大武山下的小奧運」之稱的「六堆運動會」，也同樣受到肺炎疫情影響取消。

「大武山成年禮」號召青年學子們登上台灣五岳之一，海拔約3092公尺的「北大武山」，3天2夜的行程帶學子們磨鍊心志及體力，為自己人生邁入成年刻上一筆紀錄，也留下最難忘的經驗，是許多學子們的共同回憶。

今年大武山成年禮預計3月28至30日舉辦，有來自全台各地青年學子共140人報名，第一階段行前訓練上周舉行，有120人參加。沒想到5日屏東縣政府宣布停辦，是23年以來第一次。

屏東縣政府表示，經過專家會議討論，學員來自全台各地，活動中學員們不但會共餐，也同睡在帳篷內，考量到新冠肺炎疫情嚴峻，加上檜谷山莊將進行整修，汛期及颱風季也接著來臨，沒有延期的空間，因此只能忍痛停辦。

另外六堆運動會及系列活動也全都停辦，包括4日至6日聖火傳遞六堆12鄉區，7日六堆音樂會，7、8日六堆運動會及特展，因新冠肺炎影響，所有活動均停止辦理。

(中時 )