【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.03.05

(19:33更新)

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今宣布國內出現2名確診案例，個案為案39的接觸者，為北部一名50多歲女子（案43），被列為接觸者採檢後確診 。另一名則是前往菲律賓旅遊的北部30多歲男子（案44），研判為境外移入。截至目前，國內共累計44名確診者。

指揮中心表示，北部50多歲女子近期無國外旅遊史，2月24日、25日曾與中東移入個案（案39）一同在插花班上課，且坐正對面。女子3月3日因發燒及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫並住院隔離，4日採檢通報，今日確診，研判為群聚事件。女子同住家人目前均無疑似症狀，衛生單位已完成採檢，將持續追蹤個案接觸者健康情形。

北部30多歲男子曾於2月28日至3月3日與友人至菲律賓旅遊，3月2日於菲律賓當地出現胃脹及腹瀉症狀，3月3日返國後因喉嚨乾、倦怠情形至診所就醫，4日至醫院就醫時，院方發現個案有國外旅遊史且出現症狀故採檢通報，今日檢驗確診，目前已收治負壓隔離病房，同住接觸者無疑似症狀。依個案發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查個案旅遊行程，並持續追蹤與個案同機旅客、同住者及就醫接觸者之健康情形。

至於搭乘長榮航空58歲澳洲確診男子，記者提問，長榮已經飛了三次，這樣一來該班機有多少人要居家隔離？陳時中表示，當然要看身體情況，但目前還未獲得澳洲的官方證實，建議有搭乘的旅客先自行做評估、自主健康相關管理。至於機組人員回來方式？地勤人員是否也會做檢驗？陳時中說，希望在他們回來前就能得到確定的座位，對「有近距離服務」者會請他到檢疫處、問診。

面對即將開打的中職，是否會開放觀眾進場？陳時中回應，經過風險評估下來，整體的風險低，但這還要看相關的應變計畫，基本上不會反對，除非無法落實衛生條件，才會反對。同樣地，弱民眾去看劇院演出是否會有管制？陳時中說，顧慮相對低，因座位有間隔安排，但若座位之間太緊密，那就需要做適當區隔。

由於案43為案39插花班同學，現在又傳染給別人，案39是否就不算結案了？陳時中回應，案39不算結案，當時只有做居家隔離，沒做採檢，不過該個案有確實做到居家隔離，因此只要對家人作採檢就好，目前都呈現陰性。

考量到現在國際許多國家陸續宣布進入緊急狀態，台灣有機會也宣布？陳時中直接斷言，目前台灣離那個情況還很遠。

(中時 )