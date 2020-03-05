遠東航空5日傳出以虧損為由向北市勞動局提報大量解雇計畫，預計解雇528名員工，即將在5月4日生效。勞動局指出，目前尚未收到計畫，另欠薪遭市府開罰450萬元也還沒繳交。

遠航爆發付不出員工2個月、近億元的薪水，導致大量的員工非自願離職，遠航今證實已向勞動局提報大量解雇計畫，預計解雇所有528名員工，自5月4日起生效。

外傳遠航今向勞動局提報大量解雇計畫，勞動局就業安全科長施夙貞表示，目前還沒有收到計畫書，待收到後必須先審查程序是否符合標準，此外，因為欠薪遭罰的450萬元仍未繳。

(中時 )