遠航提大量解雇528名員工 北市：尚待審查 19:262020/03/05 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠東航空。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空5日傳出以虧損為由向北市勞動局提報大量解雇計畫，預計解雇528名員工，即將在5月4日生效。勞動局指出，目前尚未收到計畫，另欠薪遭市府開罰450萬元也還沒繳交。 遠航爆發付不出員工2個月、近億元的薪水，導致大量的員工非自願離職，遠航今證實已向勞動局提報大量解雇計畫，預計解雇所有528名員工，自5月4日起生效。 外傳遠航今向勞動局提報大量解雇計畫，勞動局就業安全科長施夙貞表示，目前還沒有收到計畫書，待收到後必須先審查程序是否符合標準，此外，因為欠薪遭罰的450萬元仍未繳。 (中時 ) #解雇 #大量 #勞動 #計畫 #員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 上緊發條 美各大銀行訂定應變計畫 04:102020/03/02 全球財經 勞動基金1月虧損312億元 2月恐將續虧 11:492020/03/02 財經 金融業開拓版圖擔重任 銀行公會 積極培訓國際人才 04:102020/03/03 金融．稅務 勞動基金收益轉負 慘賠312億 04:102020/03/03 財經焦點 新冠肺炎疫情蔓延 Google與推特開始要求員工在家上班 13:032020/03/03 科技 大陸全國總工會：在家上班應照常規發放薪水 17:502020/03/03 兩岸 美華泰關分店、堡獅龍撤台 勞工局緊盯解僱程序 21:372020/03/04 生活 害慘陳時中 名嘴點名他們豬隊友：疫情過後該處理了 22:002020/03/04 生活 2020華碩校園CEO實習招募開跑 04:102020/03/05 產業特刊 遠航大裁員528人5月生效 員工已4個月未領薪水 18:572020/03/05 生活 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 即時 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 美股崩！華爾街空頭賺爆了 這檔妖股最慘 - 財經 昨殺千點今飆千點！專家驚洩美股大危機 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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