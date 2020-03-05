原本只打算買瓶維骨力的老爸，就這樣順手抓了一堆甜點，還恰巧都是熱門商品 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

老婆看到照片傻眼，老公急忙解釋「都是爸拿的」，笑翻網友 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多不僅產品豐富，特惠更是不手軟，不少民眾結帳後才發現自己買了好幾千。一名女網友表示，老公帶著老爸首次造訪好市多，只因老爸吵著要買維骨力，沒想到出賣場後，老公傳給她的照片讓她崩潰，因為推車堆滿了甜點，老公也只能默默解釋「那都是爸拿的...」。而網友一看到照片直呼「老爸識貨哦」。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，表示沒去過好市多的老爸，因為想要買維骨力，於是老公就帶他去好市多見見世面。沒想到第一次造訪好市多的老爸，除了維骨力外，還順手抓了一堆零食跟飲料，包括蘋果派、堅果、杏仁脆片等...。原PO看到老公傳來的照片超傻眼，貼了「給我注意點」的貼圖，老公見狀急忙解釋「是爸自己拿的」。

原PO忍不住說：「女婿果然只有『默默支持』岳父功能而已」網友看到也笑翻：「果然好市多讓人充滿戰鬥力」、「老公一整個很害怕」、「你老爸識貨，都拿熱門商品」、「怎麼可以把爸爸帶去這麼危險的地方」、「喜歡嗎？女婿買給你」、「女婿沒有說不的權利QQ」。

(中時電子報)