全台零售業因疫情衝擊苦哈哈，日本MUJI不僅春夏新品九度降價，平均降幅在12％，還在首季開兩家新店，包括松山車站店與月底開幕的高雄草衙道購物中心店，也因新店挹注，MUJI無印良品1-2月業績逆勢成長10％。

台灣MUJI總經理梁益嘉指出，去年總體市場在一家新店開幕與3家改裝店挹注，仍持續增長，他歸功於降價與周六限定等行銷策略助攻；至於今年1-2月業績逆勢增長，除了新店挹注，首度引進「MUJI POCKET」自販機登台，第一台販售零食的自動販賣機率先進駐台北松山車站，販售無印良品熱銷的花生巧克力、碗豆酥點、起司夾心餅乾、黑豆茶等15項零食和飲料，等同刺激出新消費力。

為讓MUJI無印良品的好用商品能深入消費者生活，MUJI無印良品再次檢視既有商品價格，並透過三大施策，宣布實施自2015年後的第9次新價格，降價品項達135項，其中降幅最高是印度棉手巾降幅達29％，而最熱賣的帆布鞋則逐年降價，今年再降拉至799元，比日本在地賣價807元還便宜。

而不鏽鋼餐具系列在參考台日售價後，本次也調整為新價格販售，平均降幅達9％。同時，考量到夏季悶熱，孩童服飾尤須每日換洗，將短袖T恤、內衣、有機棉休閒鞋與直角襪款等商品實施新價格，降幅平均達16％。

(工商 )