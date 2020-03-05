受惠中美貿易戰轉單效應加持，加上品牌客戶訂單中高單價出貨比例增加，儒鴻(1476)2019年稅後淨利42.99億元，EPS 15.68元，這也是儒鴻連續七年賺進超過一個股本。董事會5日決議，今年將配發11元的現金股利。

以儒鴻昨日收盤價367.5元計，現金殖利率2.99％。

儒鴻指出，因中美貿易戰，品牌客戶轉單效應，加上紡纖市場新趨勢「集中採購、一站式購足」已成形，有利儒鴻訂單成長，因此帶動去年業績長紅。

另外，公司研發創新許多機能、複合功能的布料及服飾，也帶動儒鴻去年訂單的平均單價高於過去。以儒鴻2019年財報看，無論是營業毛利率或營益率，都比2018年有提升。

對於今年的營運預期，儒鴻指出，全球服飾廠採購集中供應鏈政策，讓儒鴻的新客戶、新訂單數成長，預期今年至少會有五個新客戶加入。

至於原有的主力客戶NIKE，去年訂單成長10％，估今年也有二位數增加；而另一大客戶Lululemon，去年接單成長20％，今年可望維持二成。

市場憂心新冠肺炎疫情會影響今年的營運成長力道；儒鴻指出，因旗下生產基地主要位於東南亞地區，產線維持正常運作，較不受到疫情影響，小部分原料雖屬大陸供應商，目前已要求供應商調度產能，並且尋求替代來源，以確保原料供應無虞。預估，2月營收會受到疫情些微影響，3月應可慢慢調整上來，今年營運「季季高」的趨勢不變。

中長期來看，儒鴻認為，中美貿戰讓客戶訂單移出大陸，轉單效應持續。而這次疫情預期更會加速外移速度，品牌客戶下單集中化的趨勢更加肯定，因此，今年整體訂單量還是會增加。據了解，儒鴻目前手中訂單能見度已到第二季底。

為滿足客戶訂單需求，儒鴻今年除了在自有工廠積極去瓶頸提升15％產能，另外，委外發包能量也會同步擴大24條產線，預估今年成衣月均產能會增加200萬件。

由於品牌客戶需求仍持續成長，儒鴻已宣布，將在印尼建立新的紡纖供應鏈；印尼新廠預期2021年中就可投產貢獻產值。

(工商 )