高雄市長韓國瑜今天遭時代力量市議員黃捷開嗆，「已經當了市長快一年半，快被當掉的時候才選擇惡補」，要局處一對一家教抱佛腳，這實在太荒謬了！」，對此韓粉們則不客氣回嗆，「沒專業與素養的民代，自己才須加強內涵與專業」。

原來，韓國瑜近日通知市屬各局處，要向市長做業務報告，含近期推動的重要業務和人員編制、預算動支等情況做匯報，對高雄未來發展更加穩定。

但黃捷今5日卻對此發文痛批，她直言自己覺得啼笑皆非，韓已經當了市長快一年半，快被當掉的時候才選擇惡補，而這也間接說明了，上會期之所以搞出抽籤質詢，甚至請假，不進議會報告預算案，是因為上次沒有「惡補」，所以才直接缺考，躲避議會質詢。

對於黃捷批評言論，高雄市新聞局也火速回應，檢閱市政是市長職責所在，關心基層同仁鼓舞士氣更是積極表現，何來「惡補」之說? 積極認真是尊重市民與議會的表現，卻被扭曲為惡補，難道是要求市府擺爛，議員才會滿意？其邏輯令人不解。

韓粉在臉書社團發文。(圖/翻攝自 李佳芬 臉書社團)

面對韓國瑜積極準備質詢仍被叮得滿頭包，韓粉也充分表達不滿與不捨，在臉書社團「李佳芬」留言痛批，「為什麼綠營的人物，能力不行，嘴砲倒是一流呢？」、「高雄人什麼時候才要罷掉這個爛議員」、「蹭韓博版面」、「韓市長無論做什麼，牠們都有意見，不停的攻擊」、「無良民代只會擾亂社會」。

(中時電子報)