新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及許多醫師學者，均表示社區感染已無法避免，旺旺集團在防疫上也盡心盡力，無償提供水神供民眾免費使用，公益之舉獲得社會一致讚賞。旺旺水神事業部總經理高雅鈴特別感謝疫情指揮中心今(5)日宣導片說明，坊間販售的次氯酸水成分為「次氯酸鈉 」，用久恐腐蝕皮膚，而旺旺集團水神是「微酸性電解次氯酸水 」與坊間販售的一般次氯酸水完全不同，水神是安全性高產品，民眾大可放心使用。

高雅鈴指出，坊間次氯酸水有兩種製程，一是透過食鹽電解成次氯酸納後加水，二是將漂白水稀釋和加醋酸，藉此讓PH值成為弱酸性，但兩者嚴格說起來還是次「次氯酸鈉 」，有傷害皮膚的風險，而水神結合日本技術，製程是以食品級鹽酸經特殊電解槽電解產生，PH值5.0-6.5最接近人體PH值，溫和無刺激，有效氯濃度只要10ppm就相當於200ppm次氯酸鈉的抗菌效果，而且不含刺激性的「鈉 」成分，非常安全，即使噴到敏感度高的眼睛或不慎飲進口中都很安全。

高雅鈴指出，次氯酸鈉PH值10以上，因此微酸性次氯酸水對人體和皮膚更加溫無刺激，日本的科學家進行多項毒理學實驗，如日本北里大學生命科學研究所、北里環境科學中心已做過急性經口毒性試驗、急性眼刺激性試驗、急性吸入毒性試驗及多次完整皮膚刺激性試驗，對敏感的兒童及孕婦均可使用，證明微酸性電解水是安全無毒的。2002年6月10日，日本厚生勞動省令第75號核准微酸性電解水為殺菌劑類食品添加劑。

高雅鈴進一步指出，微酸性電解次氯酸水與病毒細菌作用後就還原成水，對環境無污染及任何殘留，而且製程不是使用食鹽，單然不用擔心水分蒸發、鹽被濃縮、引起設備生鏽以及結晶產生等情況的產生，旺旺水神目前也已廣泛使用於家戶、餐飲業、學校及醫院等場所使用。

高雅鈴強調，水神抗菌漱口水成分也是微酸性電解次氯酸水，更是市售唯一不含防腐劑的漱口水，孕婦孩童均適用，內外消毒清潔一把罩，民眾大可安心無虞使用。

(中時 )