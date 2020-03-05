新冠肺炎疫情延燒，許多防疫物資面臨短缺，例如口罩、耳溫槍、酒精等，但酒精有什麼可替代產品呢？三軍總醫院內分泌及新陳代謝科主任祝年豐醫師表示，微酸性電解次氯酸水安全性高，消毒效果更勝酒精，另外水神(微酸性電解次氯酸水)通過國內外120多份效果與安全的檢驗報告，是個絕佳選擇。

美國哈佛大學公共衛生學系博士及流行病理學系碩士，現任三軍總醫院內分泌及新陳代謝科主任祝年豐醫師表示，微酸性電解次氯酸水和市面上其他次氯酸水完全不同，後者成分是強鹼，對人體皮膚傷害很大，而現在處於防疫期間，許多廠商都聲稱自己的消毒產品是次氯酸水，但製程卻是用食鹽電解或加漂白水稀釋再加醋酸讓ＰＨ值降到微酸性，但這些其實都是次氯酸鈉，刺激性強，長期使用下來會對人體有害。

祝年豐指出，現階段許多防疫物資短缺，許多民眾在不知情的情況下就買了市售聲稱次氯酸水的產品做消毒之用，但這些聲稱也是次氯酸水是可以用於傢俱，卻不適合手部消毒，所以民眾一定要知道購買產品的製程和成分，而微酸性電解次氯酸水消毒效果更勝於酒精，更重要的是安全溫和不刺激，非常推薦民眾購買使用。

小兒科診所醫師林應然表示，我們平常吃飯是個難關，手要拿湯匙拿筷子，嘴巴張開時就容易把病毒吃下肚，人們下意識動作常常碰鼻子碰眼睛，也造成病毒感染的機會。

林應然指出，新冠病毒和流感病毒因為外層有外套膜包覆，酒精很難殺死這些病菌，而微酸性電解次氯酸水消毒原理是改變病菌的蛋白質結構，讓細菌和病毒失去活性而死，因此微酸性電解次氯酸水在消毒使用上比酒精更為有效，而且酒精成分為乙醇，用久了會讓皮膚乾燥龜裂，微酸性電解次氯酸水則對皮膚溫和無傷，是更好的選擇。

林應然提到，自己很早就有在用微酸性電解次氯酸水做消毒，也有閱覽相關的研究檢驗報告，基於多年的使用經驗，所以微酸性電解次氯酸水很放心。

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(中時 )