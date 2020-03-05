楊忠俊鄉長肯定同仁用心與努力，贏得全國第1的最高榮譽。（金寧鄉公所提供）

金寧鄉圖書館去年2月至6月舉辦「閱讀高手獎好禮」活動，上半年度圖書借閱高達7萬7310冊，進館人數大幅提升為地區5鄉鎮之首。（金寧鄉公所提供）

金寧鄉圖書館持續充實館藏和優化設施，讓鄉親閱讀力大提升。（金寧鄉公所提供）

教育部公布《2019年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》，整體閱讀力躍升城市，「縣市人口50萬以下組」由金門縣拿下第1名，另金寧鄉、金湖鎮在「人口2.2萬至3.7萬組」成長幅度排名中分居1、3名。

金寧鄉長楊忠俊表示，未來將持續充實圖書館館藏，並推動相關藝文活動，讓閱讀成為一種習慣和樂趣，攜手其它鄉鎮協力打造「金門閱讀島」。

金寧鄉圖書館去年2月至6月舉辦「閱讀高手獎好禮」活動，上半年度圖書借閱高達7萬7310冊，進館人數大幅提升為地區5鄉鎮之首，同時也優化圖書館設施，並舉辦圖書館導覽之旅，吸引轄區學校陸續來訪外，圖書館每月還定期推出藝文活動，讓各年齡層的鄉親共享藝文的樂趣。

楊忠俊鄉長肯定同仁用心與努力，贏得全國第1的最高榮譽，除圖書館業管課長嘉獎2次及承辦人記功1次外，其餘閱讀推廣人員也各嘉獎2次。

楊忠俊強調，閱讀力就是競爭力，圖書館不斷散布教育與閱讀的種子，不斷提升民眾「 閱讀」、「悅讀」的素養，讓鄉親擴大視野和增進內涵，也打造金寧鄉更加和諧、美好的生活環境。

(中時 )