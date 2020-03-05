遠東航空今天提報大量解僱計畫書，提及將解僱528名員工，勞動部表示，將請遠航與勞工協商後續資遣事宜，確認積欠薪資、資遣費等情況，並呼籲資方應盡速與勞工協商。

遠東航空積欠員工包括12月、1月及2月薪資及資遣費。

至於遠航提及要用墊償，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，公司應負起全部勞工的責任，至於後續如果要墊償勞工薪資、資遣費等，會先由墊償基金墊償後，再由勞保局取得勞工債權再向遠航追討。

(中時 )