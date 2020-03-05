遠航大解528名員工 墊償基金擬啟動 19:492020/03/05 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠東航空今天提報大量解僱計畫書，提及將解僱528名員工。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空今天提報大量解僱計畫書，提及將解僱528名員工，勞動部表示，將請遠航與勞工協商後續資遣事宜，確認積欠薪資、資遣費等情況，並呼籲資方應盡速與勞工協商。 遠東航空積欠員工包括12月、1月及2月薪資及資遣費。 至於遠航提及要用墊償，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，公司應負起全部勞工的責任，至於後續如果要墊償勞工薪資、資遣費等，會先由墊償基金墊償後，再由勞保局取得勞工債權再向遠航追討。 (中時 ) #勞工 #遠航 #員工 #薪資 #資遣費 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫停工業者向中市府承諾：全數員工薪資照給 16:422020/03/02 生活 海軍敦睦艦隊 今年仍照計畫遠航 20:002020/03/02 軍事 新冠肺炎疫情蔓延 Google與推特開始要求員工在家上班 13:032020/03/03 科技 政院5日拍板41.25億元穩定就業因應措施 00:122020/03/05 財經 穩定就業 勞動部41.25億銀彈備好了 04:102020/03/05 金融．稅務 政院拍板 無薪假勞工可獲投保薪資差額50％補貼 12:552020/03/05 政治 勞工健康諮詢進駐台南溪北 守護勞工職安與健康 17:302020/03/05 生活 高市勞局祭萬元獎勵補助金 減輕視障負擔 18:422020/03/05 生活 遠航大裁員528人5月生效 員工已4個月未領薪水 18:572020/03/05 生活 遠航提大量解雇員工 遭欠薪員工可獲墊償薪資 19:392020/03/05 財經 生活熱門新聞 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 直播》新增2確診！北部50歲女染病 為案39同學 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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