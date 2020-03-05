銀行雨天收傘，金管會緊盯。立委蘇震清5日在聯席會議中質疑，現在許多企業都需要紓困，卻又開始有企業去貸款被銀行要求要回存。金管會主委顧立雄5日在立法院答詢時表示，銀行要求回存比率一般不會超過二成，三成已太高。他強調，針對中小企業被要求授信回存議題已與各銀行開會溝通過，也已明訂嚴禁授信回存的原則。

銀行局主秘童政彰指出，中小企業授信款項被要求回存及其他不合理授信條件的檢討早在105年7月7日就已發函給各銀行，明訂銀行不得要求授信款項須有一定比率回存入借戶相關帳戶中不得動用（即授信回存）且108年2月、10月也都重申過，檢查局從105年以來就將該項業務列為重要查核事項，至今並沒發現有相關個案。

童政彰表示，在105年發函前，確實有少部份銀行會要求客戶貸款1千萬元、必須拿帳戶裡的200萬元存款來設質、加強擔保，同時給予較優惠的利率，在溝通不清的情況下就會產生糾紛。因此已與各銀行召開過會議做出三大決議：

一、核貸當下就要與借款人溝通清楚，若是要加強擔保，必須是帳上本來就有的現金，而不能來自同筆貸款，若有增提的必要，也要事先跟授信戶做約定，且在核貸通知書上明確載明約定好。

若是被查到有銀行要求客戶回存三、四成，童政彰指出，會個案檢視，銀行要與客戶充分溝通，而不能強勢要求客戶把帳上四成現金拿來設質才核貸。

二、一定金額以下的授信案，若信保有給予較高的保證成數時，不希望銀行採存款設質方式來加強擔保。舉例來說，若是客戶貸款1,000萬元、信保保證8成，銀行又要求客戶增提200萬元加強擔保，等於銀行不必承擔任何風險，「這個我們不樂見」。

三、銀行要充份說明，若是增提存款有助利率條件，要讓客戶知悉，避免爭議。

(工商 )