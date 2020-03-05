偶像劇裡的「暖男」總能獲取無數女子的芳心，不過現在正值「新冠肺炎」抗議期間，人人聞「咳嗽」、「發燒」色變，《海巡署長室 Coast Guard》臉書粉絲團發表「醫生說我是暖男」文章，官兵出勤天天量體溫，防疫抗毒，保護彼此健康，暫時不當「暖男」、「暖女」了！

《海巡署長室 Coast Guard》po以幽默的口吻「醫生說我是暖男，是體溫超過37.5度的那種」說明，海巡署官兵日夜堅守海防第一線，每天出海、返航都需經過量體溫，值勤艙檢更是要穿著全套防護衣，才可以防止病原從偷渡、走私中入侵台灣。

怎樣的溫度才是發燒？ 如果你使用的是「耳溫槍」，因為測量的是核心溫度，高於攝氏「38度」為發燒標準；而「額溫槍」則是額頭表面溫度，高於攝氏「37.5度」為發燒標準。

由於根據調查報告，「新冠肺炎（COVID-19）」是新發現的病原體，尚未出現能根治的藥物；目前歸納出患病的14種典型症狀中，有高達「87.9%」的患者會出現「發燒」症狀。因此防疫期間，想確保自己的健康狀況，因此海巡官兵就從從量測自己的體溫做起，暫時拒當「暖男」、「暖女」了！。

(中時電子報)