南澳洲衛生署（SA Health）今天在官方臉書表示，一名58歲澳洲籍新冠肺炎確診患者曾在3月3日搭乘長榮BR315航班從台灣飛往布里斯本，中央流行疫情指揮中心今晚表示，已鎖定一名可能個案，該個案曾在2月22日時自英國倫敦經曼谷到台灣，23日入境後在27日晚間出現咳嗽、流鼻水症狀就醫，並於3月2日離台。

指揮中心表示，該名個案研判在境外感染後在台灣發病機會較高，目前正透過各像聯繫管道，積極調查個案2月23日至3月2日間在台行程，以進行接觸者匡列，呼籲民眾勿過度驚慌。

陳時中說，目前是有鎖定疑似感染對象，但還還無法確定身分因此疫調上有困難，要透過澳洲才能了解台灣以及國外的旅遊情況，希望澳洲也能給我相關訊息，地勤人員部份當然也會去了解，但空服員部份則會調查有服務該名男子的對象，若有直接接觸，必須經過檢疫並進行居家隔離。

(中時 )