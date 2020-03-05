新冠肺炎疫情爆發導致國內旅運需求急凍，台灣高鐵（2633）2月營收27.33億元，年減31.87％、月減39.09％，寫下8年半新低，並是歷來單月營收罕見跌破30億元大關。

台灣高鐵5日公布最新營運數字，因新冠肺炎疫情干擾，國人出遊意願大減，導致2月合併營收驟降至27.33億元，跟去年過年旺季及今年1月歷史新高相比，衰退幅度皆達到3成以上，創2012年6月以來單月低點；市場預估，台灣高鐵2月座位利用率將低於去年平均約68％水準。

不過，台灣高鐵今年元月營收以44.88億元改寫單月新高，適度填補2月衰退缺口，累計前2月營收72.22億元，僅比去年同期衰退7.17％，3月營運狀況能否回到接近40億水準仍有待觀察。

因應新冠肺炎疫情，台灣高鐵日前宣布4月1日到6日清明連假疏運期間將採全車對號座，取消自由座車廂，減少接觸傳染風險，因此也引起一波搶票潮，5日凌晨開放預售票已完成總訂位數約30萬張，可望帶動業績回升。

(工商 )