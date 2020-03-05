知名YouTube蔡阿嘎與懷孕8個月的妻子二伯，日前騎車等紅燈時遇襲，黑衣人連孕婦都打的殘忍行徑，令外界氣憤不已。警方今(5日)逮捕犯案的陳姓嫌犯與董姓共犯，其供稱的犯案原因更是令網友吐槽連連，直指連我阿嬤都不信！

據《中時》報導，陳嫌向警方供稱犯案原因，為半年前觀看蔡阿嘎直播，於下方留言卻遭對方反嗆，令他積怨半年，才憤而找朋友至現場勘查，於3日中午持榔頭動手攻擊蔡阿嘎夫婦。

陳嫌的犯案動機一曝光，令網友瘋狂吐槽，「覺青還敢扯韓粉啊呵呵」、「這理由很瞎」、「跟阿嘎有衝突 結果打孕婦？」、「我就說嘛！網紅就是嘴秋，愛嘲笑別人」、「應該沒說真話...」、「XDDD 以為還在玩天堂的時代嗎」、「騙人的吧，跟黑道每次說打錯人差不多」。

稍早蔡阿嘎也在臉書PO出一張嫌犯落網的新聞截圖，透露自己與大家一樣，還在醫院等後續消息。

(中時電子報)