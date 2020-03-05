中央流行疫情指揮中心5日公布新增2例確診案例，一例為案43確診前的接觸者，另一位是菲律賓境外移入個案，累計共44例確診。

對於南澳洲一名最近曾來台旅遊之外籍確診者，指揮中心說，已鎖定一名可能個案，正調查其在台行程。另因應本土病例數已超過境外移入病例數，且有感染源不明個案，皆為社區傳播的警訊，衛福部長陳時中晚間召開記者會，發布企業版及公眾集會版的指引。

根據企業指引，分為兩種情境，首先在當前「零星社區感染」階段，企業應主動鼓勵有發燒或急性呼吸道症狀的員工在家休息，且症狀改善至少24小時後再恢復工作，考量醫院業務繁重，不建議強制要求有急性呼吸道疾病的員工提供醫師診斷書。同時，建議企業擬定本計畫、指定負責人、異地辦公、原料來源分流，以及確認決策、技術人員替代方案。

當進入「持續、廣泛性社區傳播」階段，和確診者同一辦公空間卻不需居家隔離者，應帶外科口罩上班，落實體溫等健康監測，啟動異地辦公、減少同時上班人數，異地備援、替代供應鏈等方案也進入待命狀態。調整辦公空間使座位保持間距。另外，應依疾管署「旅遊疫情建議等級表」取消非必要出差、取消大型聚會，並因應員工請病假人數增加，進行必要職能的人員交叉培訓。前述企業指引，連同大型集會指引，均已公布於疾管署網站。

(工商 )