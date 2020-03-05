韓星李時剛先前來台拍BL劇《2020因為愛你》，與同劇演員培養出兄弟情，近來韓國因疫情嚴重，李時剛所有原定工作都取消，也無法出門，讓他忍不住在群組裡喊說「好想來台灣」，在台北的演員弟弟們只能安撫他安全第一，李時剛藉著上網看之前來台灣上的所有節目，一解對台灣所有人事物的相思愁。

《2020因為愛你》14日白色情人節將播出完結篇，本周五、周六劇中，李時剛與徐謀俊有跨出一大步的發展，李時剛還有一幕秀出精壯身材養眼畫面。他劇中是「一杯醉」的酒量，發起酒瘋會扒光對方衣服，拍攝當天，導演周美玲跟李時剛討論如何演出這段戲，李時剛敬業說「我可以脫喔」，讓導演當場臉紅。

李時剛表示，看了劇本以後，覺得必須脫到只剩內褲才符合酒後狀態，看到導演臉紅，李時剛趁機又對導演說：「還是導演認為連穿內褲都不要？！」導演雙手掩住臉：「還是穿著吧，沖澡戲時可以考慮脫掉。」沒想到李時剛可配合到這樣程度，劇組服裝組沒準備內褲道具，所以李時剛就穿自己的內褲上場。

《2020因為愛你》在KKTV播出後，在英語、德語、法語、義大利語、波蘭語、葡萄牙語、阿拉伯語等地區造成轟動好評不斷，日本Rakuten TV更是在單日榜蟬連多日冠軍，緊接著印尼、新加坡、馬來西亞、韓國等正式上架。6位演員表示：「第一次拍攝BL劇可以受到這樣好評，真的感謝大家支持，大家在IG的留言我們都有看到，我們也很希望可以很快的在各個地區舉辦見面會，能夠親自答謝大家，但是因為疫情關係目前實在無法給大家一個確定的時間，只能等疫情穩定後我們一定盡快安排。」

(中時 )