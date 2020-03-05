隨著武漢肺炎疫情正在全球快速蔓延，國際航空運輸協會（IATA）今天警告，受到疫情衝擊，今年全球航空業營收損失可能高達1130億美元（約新台幣3兆3761億元）。

國際航空運輸協會理事長迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）在新加坡一場會議結束後說：「武漢肺炎造成的情勢轉變，幾乎是史無前例。」

他說：「在2個多月的時間內，全球大多數地區的航空業前景都急遽惡化。」

(中央社)