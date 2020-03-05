疫情急遽惡化 全球航空業營收損失恐破3兆 20:142020/03/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著武漢肺炎疫情正在全球快速蔓延，國際航空運輸協會（IATA）今天警告，受到疫情衝擊，今年全球航空業營收損失可能高達1130億美元（約新台幣3兆3761億元）。 國際航空運輸協會理事長迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）在新加坡一場會議結束後說：「武漢肺炎造成的情勢轉變，幾乎是史無前例。」 他說：「在2個多月的時間內，全球大多數地區的航空業前景都急遽惡化。」 (中央社) #全球 #航空業 #疫情 #國際航空 #國際航空運輸協會 也許您會感興趣 國際熱門新聞 咬定！華裔科學家何大一：毫不懷疑 新冠病毒源於陸 - 國際 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 從告急到大逆轉！拜登翻盤3關鍵曝光了 - 國際 日本近畿地方全淪為疫區 東京都傳兒童感染首例 - 國際 被罵的臭頭 你不知道的世衛總幹事譚德塞 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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