韓國單日篩檢量突破五千例，但我國目前對於新冠肺炎的篩檢量能僅有單日2450例，引起外界質疑，衛福部長陳時中今回應，韓國之所以檢驗量能大開是因為當地病例數相當大才採取的必要措施，目前台灣尚無必要效仿。

陳時中表示，韓國之所以進行普篩，有其特殊背景，而且普篩必須配合隔離措施，否則像鑽石公主號篩完又放回船上，健康的人又會感染，若同樣狀況在台灣發生，恐會造成社區內反覆感染，因此目前國內仍維持由專業人員判斷，對特殊風險對象進行確實篩檢、確實隔離。

(中時 )