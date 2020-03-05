新冠肺炎台篩檢太慢？陳時中駁：沒必要仿效韓國 20:062020/03/05 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於有人質疑台灣篩檢太慢，陳時中反駁「沒必要仿效韓國」 (圖／本報資料照、鄭任南攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國單日篩檢量突破五千例，但我國目前對於新冠肺炎的篩檢量能僅有單日2450例，引起外界質疑，衛福部長陳時中今回應，韓國之所以檢驗量能大開是因為當地病例數相當大才採取的必要措施，目前台灣尚無必要效仿。 陳時中表示，韓國之所以進行普篩，有其特殊背景，而且普篩必須配合隔離措施，否則像鑽石公主號篩完又放回船上，健康的人又會感染，若同樣狀況在台灣發生，恐會造成社區內反覆感染，因此目前國內仍維持由專業人員判斷，對特殊風險對象進行確實篩檢、確實隔離。 (中時 ) #篩檢 #韓國 #陳時中 #新冠肺炎 #台灣 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 生活熱門新聞 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 直播》新增2確診！北部50歲女染病 為案39同學 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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