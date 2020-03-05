公主號返台者再採檢 若陰性7日可解隔離 20:082020/03/05 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公主號返台者再採檢 若陰性7日可解隔離。(圖/中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑽石公主號台籍旅客日前返台，於集中檢疫所隔離14日，將在7日凌晨解除隔離。醫事司司長石崇良表示，為安全起見，指揮中心做了新決定，今天再度安排採檢，結果將在明天出爐，確定陰性後才能離開集中檢疫所。 指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，鑽石公主號狀況特別，無症狀感染者比例高。對於特定環境下，待這麼長時間的同胞，還是要以更小心的態度做處理，因此才會在旅客回到社區前再度安排檢驗。 (中時 ) #鑽石公主號 #台籍旅客 #採檢 #陰性 #7日 #隔離 #集中檢疫所 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 首起復陽案例 公主號旅客在日治療出院後回台竟確診 13:532020/03/01 生活 新冠病毒超狡猾 3採陰後才能解隔離 18:172020/03/01 生活 台灣唯一到義大利米蘭時裝周KOL 曝新冠肺炎回台隔離狀況 22:002020/03/01 娛樂 在日康復回台復發？我再添1確診 04:102020/03/02 焦點新聞 濃情化不開 旅日情侶堅搬來與男友隔離竟獲准 13:052020/03/02 生活 情侶隔離難捨 戶籍不同准同住 04:102020/03/03 地方新聞 國內心冠肺炎確診增至42例 陪病家屬遭傳染 14:522020/03/03 生活 港生像逃難般來台 14天隔離「沒想像中難熬」 13:442020/03/04 生活 泰要求入境台人強制隔離 外交部：已修正 14:282020/03/04 生活 桃園發高燒不治男 檢驗出爐非新冠肺炎患者 14:402020/03/05 社會 生活熱門新聞 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 直播》新增2確診！北部50歲女染病 為案39同學 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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