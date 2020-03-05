鑽石公主號台籍旅客日前返台，於集中檢疫所隔離14日，將在7日凌晨解除隔離。醫事司司長石崇良表示，為安全起見，指揮中心做了新決定，今天再度安排採檢，結果將在明天出爐，確定陰性後才能離開集中檢疫所。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，鑽石公主號狀況特別，無症狀感染者比例高。對於特定環境下，待這麼長時間的同胞，還是要以更小心的態度做處理，因此才會在旅客回到社區前再度安排檢驗。

(中時 )