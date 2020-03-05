電動機車業者Gogoro看好今年的四行程機車汰舊換新計畫，將有超過500萬機車族受惠，宣布預計在2020年底進軍千家傳統機車行。Gogoro表示，從去年開始積極與傳統機車行合作設立智慧雙輪推廣站，目前多數車行看好今年政府四行程機車汰舊換新政策，紛紛向Gogoro舉手表達加入推廣站意願，並積極參與說明會，第一季洽談加入推廣站的機車行就已超過180家，Gogoro預估推廣站在今年底可突破千站，讓民眾於自家巷口車行就有機會接觸到電動機車。

Gogoro資深行銷總監陳彥揚表示：「Gogoro積極拓展更多元的銷售通路，消費者除了到 Gogoro門市購車外，未來在街頭巷尾愈來愈多傳統機車行也能看到Gogoro，此舉將快速增加與消費者的接觸點並更貼近民眾生活，同時也協助傳統機車行轉型，不僅可以即早與未來趨勢接軌，且於傳統機車行維修的老舊燃油車口數眾多，更能搭上今年政府推動的汰舊換新政策，是一個非常好的生意模式。」

Gogoro表示，智慧雙輪推廣站自2019年上線以來，超過千家機車行表達加入意願，智慧雙輪推廣站設立門檻低，讓傳統機車行可以在自家車行銷售電動機車又無須負擔產品庫存壓力，Gogoro也會協助提供基礎輔銷物及教育訓練，今年上半年預定舉辦近150場說明會，衝刺年底前全台千家推廣站目標。

(工商 )