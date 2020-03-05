為推廣台灣行動支付APP使用，台灣行動支付已結盟近20家銀行大舉推出信用卡行動支付現金回饋優惠，不論是透過感應裝置或掃碼支付，除了均可額外享1%回饋金之外，再結合銀行所提出的各類行銷活動，還可有更高的現金回饋優惠，最高將達8％。

除了上述現金回饋，台灣行動支付也指出，在指定期間若以公股行庫信用卡掃碼支付，每筆交易將另享5%刷卡金，至鬍鬚張、頂好及JASONS超市消費，還可再享20~25%回饋。

台灣Pay目前有兩種使用方式，一種是透過銀行的行動銀行連結，另一種則是透過台灣行動支付APP執行，而後者由於在APP之上可同時連結所有合作銀行的信用卡或金融卡，因此在卡別使用的選擇上有更大彈性。

對此台灣行動支付指出，目前其APP已支援臺銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、上海、台北富邦、兆豐、臺企、台中、新光、陽信、遠東、永豐、台新、日盛、中國信託等金融機構的信用卡，及中華郵政Visa金融卡，不論是Apple或所有Android手機用戶，均可使用台灣Pay的掃碼支付，而若持Android具NFC感應功能手機的用戶，亦可透過感應式刷卡機付款。

(工商 )