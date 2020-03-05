「國民女神」陳妍希和大陸小生陳曉有個3歲兒子「小星星」，因夫妻倆對家庭生活低調，所以一家3口的日常很受關注，陳妍希近日難得在社群網站曝光與3歲兒子合照。她提到，疫情期間多了不少和家人相處時間，在家沒事就會教兒子學英文，還誇兒子創造力無限，字裡行間滿是媽媽經。

照片中，小星星的五官被貼圖擋住，仍藏不住他的白嫩臉龐、烏黑頭髮，母子同穿牛仔裝，萌度爆表。陳妍希分享，她問兒子「蘋果」英文怎麼說，小星星回：「A A A Apple。」香蕉呢？小星星回：「B B B Banana。」她接著問「那櫻桃呢」？兒子童言童語說：「Ying Ying Ying Yingtao。」讓她哭笑不得。

陳妍希5日說，這1、2個月主要都陪伴家人，過年和老公陳曉帶著星星在安徽合肥陪爺爺、奶奶過節；疫情期間就是宅在家多看電影和電視劇，看完《愛的迫降》後完全中毒，正繼續追看玄彬和孫藝真其他的作品，「希望他們趕快談戀愛，哈」。

陳妍希也練習烹飪，經常做一些無油、低鹽的健康料理，還做過無麩質的麵包。小星星現在學習力正旺盛，她每天會教星星一些英文單字，也給他聽一些英文歌，「小朋友語言學習快，現在已經可以唱簡單的英文兒歌，也陪他畫畫、拼拼圖，他現在可以自己完成42片拼圖了」。

陳妍希去年底拍完電影，上半年原本就沒排工作，因疫情關係，出國拍雜誌工作已取消，不過她代言的奶粉廣告6日將在大陸發佈消息。陳妍希說，最近影視大環境都蠻不容易的，期待疫情早點過去，所有工作能回正軌。何時拚2胎？她說：「生2胎一直在我們計畫中，能有弟弟或妹妹陪星星當然是很棒的事，如果有好消息再跟大家分享。」

(中時 )