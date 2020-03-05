新北市中和區「華新街109 巷11 弄」YouBike租賃站將於明（5 日）啟用。（新北市交通局提供）

新北市中和區「華新街109 巷11 弄」YouBike租賃站將於明（5 日）啟用，新北市交通局表示，此值新冠肺炎防疫非常時期，交通局已嚴格要求YouBike廠商加強防疫措施，確保民眾使用安全。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，針對公共運輸防疫整備，新北市超前部署，尤其新北市YouBike站點為全國最多，車輛數達1萬8千餘輛，平均每日騎乘人次達13萬人次，交通局嚴格督促廠商做好防疫整備工作。

黃莉雅指出，廠商每日於各站點車輛調度時，即針對民眾會碰觸到的服務機台、自行車把手、座墊、鈴噹等進行酒精消毒，且需一一回報列入紀錄管控，交通局亦不定時派員檢查，確保公共運輸防疫零缺口。

中和區「華新街109 巷11 弄」YouBike租賃站就位於華夏科技大學機械館後方，有50車位；華新街有「緬甸街」之稱，是著名的南洋觀光美食街，新站點啟用後可與「華夏科技大學站」及「飛駝社區（興南路站）」串連，方便民眾通勤、通學的最後一哩路交通外，還可來趟南洋美食之行。

另外，交通局提醒民眾借車前請先檢查煞車、胎壓、車燈及坐墊高度等，騎乘時須遵守交通規則，禁止雙載；最重要的是要記得利用場站自動服務機或至YouBike官網登錄個人資料投保傷害險，騎乘時並使用本人登錄的卡片，讓騎乘YouBike多一分保障。

(中時 )