圖為草地貪夜蛾，是秋行軍蟲的成蟲，今年第二次入侵大陸華南與西南，對台灣農作物也構成極大威脅。（圖／中央社）

據大陸農業農村部官員表示，去年曾造成重大蟲災的草地貪夜蛾（又名秋行軍蟲）今年確定再次入侵中國大陸，目前估計其數目比去年同期激增90倍，可能造成大陸新一波的糧食危機。

據《中新網》報導，國務院聯防聯控新聞發佈會上農業農村部種植業管理司司長潘文博表示，草地貪夜蛾確實已經入侵中國大陸。這種草地貪夜蛾源自於美洲熱帶和亞熱帶地區昆蟲，去年首次入侵大陸，主要發生在西南和華南。

報導說，專家分析認為，草地貪夜蛾是外來物種，但可能已完全適應西南和華南的氣候，成為又一個北遷南回、周年迴圈的重大遷徒飛行性害蟲。據監測，今年草地貪夜蛾基數大，北遷時間要提早，預計是一個重發生的態勢。

圖為秋行軍蟲生活史。（圖／中央社）

大陸農業農村部曾於2月21日發出警告，截至2月10日，草地貪夜蛾數目激增至去年同期的90倍，見蟲面積超過60萬畝。而去年大陸主管農業當局就已指出，必須警惕西南、華南6省冬季玉米種植區持續出現草地貪夜蛾的威脅，今年若不強化監測及防控，玉米、小麥及油菜等農作物都可能會受到影響，損失會比去年更大。

草地貪夜蛾又稱秋行軍蟲，其幼蟲以玉米和水稻為主食，在農業上屬於害蟲。草地貪夜蛾有寄主植物廣、繁殖能力強、危害損害重和飛行能力高，而且幾乎沒有天敵，過去曾為中美洲多國的粟米帶來三成的產量損失。草地貪夜蛾自2008年底從緬甸首次遷飛進入大陸雲南西部地區。據統計，2019年大陸有25個省發現草地貪夜蛾的蹤影，見蟲面積高達1,500多萬畝，當時經全力防控，實際危害面積在240萬畝左右，蟲害地區產量損失控制在5%以內。

(中時電子報)