昨才宣布結案 陳時中今轉彎：案39不算結案 20:152020/03/05 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昨才宣布結案 陳時中今轉彎：案39不算結案。(中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心昨宣布案39中東移入婦女結案，接觸者均陰性，但今日卻從接觸者中發現新案例，為婦女插花班同學，北部一名50多歲女子。該女子為中東移入婦女延伸出的另一個案例，研判為群聚事件，將針對婦女同住家人進行採檢，指揮中心指揮官陳時中今宣告案39尚未結案。 (中時 ) #案39 #中東 #移入 #指揮中心 #陳時中 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣首例院內感染 指揮中心：其餘醫護都是陰性 14:292020/03/01 生活 日本旅遊警示不升級 指揮中心解釋原因 15:132020/03/01 生活 萬華男子突猝死 指揮中心：非政府列管的隔離對象 16:172020/03/02 生活 第41例無明顯症狀接觸者少 指揮中心：感染源難追蹤 23:222020/03/02 生活 大陸驚傳境外移入病例！陸媒：將加強危險國家移入檢疫 10:552020/03/04 兩岸 新北第二指揮中心 已找好板橋2處、八里1處 13:182020/03/04 政治 疑病源浙江台商父Call in節目曝醫院 疫情指揮中心告發送辦 14:432020/03/04 社會 大型活動指引明出爐 指揮中心：1千人、相隔1公尺為活動指標 14:332020/03/04 生活 集會活動該如何辦？指揮中心給出答案 18:512020/03/05 生活 企業指引出爐 感冒好轉24小時後再上班 20:042020/03/05 生活 生活熱門新聞 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 老爸去好市多買維骨力 女婿回神一看推車崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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