中央流行疫情指揮中心昨宣布案39中東移入婦女結案，接觸者均陰性，但今日卻從接觸者中發現新案例，為婦女插花班同學，北部一名50多歲女子。該女子為中東移入婦女延伸出的另一個案例，研判為群聚事件，將針對婦女同住家人進行採檢，指揮中心指揮官陳時中今宣告案39尚未結案。

(中時 )