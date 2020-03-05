內政部今天表示，今年研發替代役員額3,000人，已開放申請，還有二梯次甄選作業，今年也開放83年次以後的役男提出申請，只要具備碩士以上學歷，可至「研發及產業訓儲替代役資訊管理系統」報名。

今年度核定研發替代役用人單位299家，主要為半導體、機械、資訊及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、群創光電、瑞昱半導體等國內各大產業廠商；另有國家中山科學研究院、中央研究院等研究機構。

今年核定研發替代役員額為3,000人，分三梯次甄選，其中第一梯已有68家用人單位，預備錄取319名役男，還有二梯訂於4月6日至22日及7月6日至22日，目前各用人單位積極徵才中，內政部建議，役男可主動投遞履歷、爭取面試機會，讓服兵役可多一項選擇。

內政部說，研發替代役制度自2008年起實施迄今，已有4萬多位役男在1,500家以上用人單位服役，累計發表3,911件專利、論文9,258篇，每年為企業創造約新台幣3,000億的產值，並有七成於役期屆滿後選擇留任用人單位，延續個人職涯發展，役男服役表現，獲用人單位及社會大眾一致好評。

(工商 )