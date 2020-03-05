隨著新冠肺炎疫情發燒，華爾街股市也進入超級震盪期。上周歷經2008年以來單周最大跌幅後，美股本周震盪加劇，道瓊工業指數周一暴漲近1,300點後，周二重挫快800點，周三則又強漲近1,200點，而今年迄今道指已有5天收盤漲跌幅在3％以上，追平2018年全年的次數，很可能創下2011年以來的新高紀錄。

美股上周不僅天天天黑，3大指數周線跌幅均寫下金融危機以來最慘烈的一周，本周盤勢雖見反彈，但震幅更加劇烈，以道指來說，迄周三收盤止，有2個交易日暴漲逾1千點，周二則是崩跌近800點。

道指迄周三收盤周線累計漲幅超過6.6％，有機會創下2011年以來周線最大漲幅紀錄。

BTIG首席股票暨衍生商品策略師艾曼紐(Julian Emanuel)表示，「美股已進入超級震盪期，此一情況短期內恐怕不會改變。」

艾曼紐指出，適逢總統大選年，美股震盪加劇實屬正常，但今年爆發新冠肺炎疫情，無疑催化震盪幅度，「其實早在美股觸頂前幾周，商品市場與債市就已預告疫情將成為股市的黑天鵝。」

根據FactSet的資料，今年以來道指收盤漲跌幅在3％以上的次數已有5次，已追平2018年全年的次數，在此之前最多的紀錄是2011年的9次。

另據道瓊斯市場數據顯示，若是按7日移動平均值，道指迄周二收盤的平均單日漲跌幅也達3.0％，創2011年8月以來最大。

專精另類投資的Parplus Partners公司創辦人兼執行長卡尼(Jim Carney)指出，最近不單股市收盤漲跌幅甚大，盤中震盪幅度同樣驚人。

卡尼表示，以1個月的實際波動率計算，標普5百指數的波動率已飆至31.9點，相當於平均值11.89點的近3倍。

卡尼還說，「美股現在每天盤中經常在幾分鐘內上沖下洗1％，全天下來震幅則是2到3％。」

(工商 )