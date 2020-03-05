合庫金控旗下合作金庫將再度啟動大規模徵才。合庫5日指出，繼今年初招考79名理財人員之後，為能搭配畢業季，吸收年輕新血加入，將自4月10日起展開第2梯次徵才的報名作業至22日止，此次將招募360人，目前暫訂在5月9日舉行筆試，並委由金融研訓院辦理。

由於時值新冠肺炎疫情，合庫對此也強調，屆時在考場也將採取嚴謹的防疫措施與程序，以確保應考人與試務人員等安全。

此次合庫徵才，主要因應金融業務科技化及多元化的發展需求，共招募了15類組，合計360人；除了招募大學以上學歷的一般金融人員221人外，合庫指出，合庫目前在全球共23個海外單位，且每年規劃將增設2個海外據點，為符合這些海外營運發展的需要，與雙語分行的設置，合庫也將在此次招募具備碩士以上學歷及英文中高級以上檢定的儲備菁英人員，相關名額共計45人，人數之多為歷年之冠。

在分發上，合庫表示，本次儲備菁英人員的分發將不侷限北部地區，全省各區都有機會分發，但應屆畢業生需先行報考。

除了初出社會的新鮮人，合庫徵才範圍也包括有經驗的轉職者，亦即從其他金融業，或是金融科技、資訊等相關領域的人員轉換跑道；對此合庫也開出職缺，包括有經驗的理財人員46人、資訊及資安類人員35人，及信用卡授權及監控人員13人。

合庫已連續5年獲選納入證交所的「台灣高薪100指數」成份股，此次對應考新人亦提出不錯的薪給行情，合庫主管以儲備菁英人員為例指出，試用期滿後的第1年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元，一般金融人員正式任用後合計上看75萬元，不論是對應屆畢業生或是轉職人員，都可說是相當優渥的行情。

(工商 )