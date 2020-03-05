內政部最新揭露的實價資訊顯示，去年十一月底興富發集團總裁鄭欽天證實買下高雄地標「華王大飯店」的股權之後，目前最新內政部實價資訊，鄭欽天去年十一月已正式砸下9.26億元買下高雄「華王大飯店」後側不動產，刷新區域單坪天價；另外再加上鄭欽天接手飯店土地、公司股權，全案交易金額達15.1億元。

內政部實價登錄資訊顯示，飯店後側停車塔產權已完成過戶，位於高雄大成街61~90號的華王大飯店在去年十一月成交，總價為9.2612億元，建物總面積達213.20坪，土地則包括有14筆、面積共645.23坪，為屋齡43年，地上六樓、地下一層的建物，建物型態為「倉庫」。

據悉，「倉庫」目前是作停車塔使用。

換算每坪土地成交價格，已達143.5萬元，刷新高雄鹽埕區域的土地價格新高紀錄。

至於「華王大飯店」本身的產權，土地權狀已在2020年一月16日完成產權移轉登記，登記所有權人，已經換成鄭欽天的夫人鄭秀慧。

另外，「華王大飯店」的股權，已在2020年一月20日變更登記，董監名單中，鄭秀慧、鄭欽天的公子鄭鈞方已入列。

早在去年十一月29日傳出這筆重大交易的第一時間，鄭欽天就在雙方正式簽約後向本報記者證實，他和興富發集團多年來一直很看好高雄房市需求，旗下各公司多年來也陸續在高雄購地、卡位。

鄭欽天表示，他這項交易案是以他個人資金15.1億買下，並不是由興富發建設買下，也不是關係企業潤隆建設；至於購買標的物是「華王飯店」股權，他計劃未來要拆除改建，成為景觀住宅大樓，並非繼續經營飯店。

(工商 )