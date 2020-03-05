周杰倫徒弟派偉俊（小派）剛滿20歲，3月推出久違新歌〈Don’t Wanna Lie〉，近來擅長以EDM風格創作歌曲，新歌中也大量融入，洗腦旋律讓不少網友不斷重複播放，新單曲上架兩週迅速躍上YouTube Music台灣嘻哈熱門歌單冠軍、YouTube音樂發燒影片，周杰倫更在新歌上架後立刻轉分享，十足肯定愛徒表現，也讓派偉俊大受鼓勵。

派偉俊新單曲〈Don’t Wanna Lie〉上架後躍上YouTube Music台灣嘻哈熱門歌單冠軍、YouTube音樂發燒影片。（翻攝臉書）

去年派偉俊為了準備大學考試，較少曝光及表演，他表示這段時間有許多靈感與想法，逐漸找到自己喜歡的音樂風格，也宣告將在2020正式回歸，新作品風格也會和以前有所差異。本身熱愛百大DJ音樂風格的他，近來朝DJ方向發展，在音樂表現上更加多元，新歌〈Don’t Wanna Lie〉除了由他擔綱詞曲創作外，也邀請新生代歌手8lak及Hosea共同合作。

在新歌MV中派偉俊整個人浸在裝滿水的電話亭，為力求畫面完美，不畏寒冷拍攝多次，對派偉俊來說〈Don’t Wanna Lie〉是自己在音樂創作上一個很重要的作品，從創作到擔任單曲製作人、MV拍攝都全程參與，十足注重每一個環節。今年他也將推出全新專輯。

派偉俊新單曲〈Don’t Wanna Lie〉邀請新生代歌手8lak及Hosea共同合作。（杰威爾提供）

派偉俊（中）新單曲〈Don’t Wanna Lie〉邀請新生代歌手8lak及Hosea共同合作。（杰威爾提供）

派偉俊新歌〈Don’t Wanna Lie〉MV中為詮釋歌詞意境，整個人浸在滿水電話亭中。（杰威爾提供）

派偉俊推出全新單曲〈Don’t Wanna Lie〉。（杰威爾提供）

(中時 )