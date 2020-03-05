游錫堃4日在臉書發文抱怨稱，他在今年2月中旬遭一名人士發出一封恐嚇信，報案迄今半個月，仍未有警察關心，連巡邏箱都是空的，令人憂心。

台北市警方獲悉後則回覆，目前早已改成以掃描QR碼電子巡簽的方式取代巡邏箱了，且自游錫堃當選立法院長當天起，警方至少派3個單位進行「複式巡簽」，到4日為止，至少巡邏超過700次以上。

警政署也表示，該案在游報案當天，已立刻循線約談到88歲的犯嫌並送辦，也第一時間向代表報案的游幕僚回報，請其轉告，不解游院長為何至今不知情？害他們「揹黑鍋」相當打擊警方士氣。

《中時電子報》特舉辦《ivoting網路投票》，請問網友，游錫堃控警不處理巡邏箱，網友認同游錫堃或是警方？

截至5日晚間8時許，共有1841人投票，竟有1777票支持警方，高達總投票數96.5％；支持游錫堃的只有53票，僅占總投票數2.8％；另有11票無意見。

(中時電子報)